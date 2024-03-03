وزير الصناعة: شركات على أعتاب التحول من خاسرة لرابحة وسننتج الأسمدة المركبة

2024-03-03 15:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلن وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، اليوم الأحد، عن تحول شركات محلية خاسرة إلى رابحة، فيما أشار الى أن شركة الأسمدة الشمالية لديها عقد في طور استحصال الموافقة لإنتاج الأسمدة المركبة بكلفة 200 مليون دولار.

وقال بتال، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة لديها شركات على أعتاب التحول من خاسرة إلى شركات رابحة، الأولى ستكون شركة الكبريت خلال العام 2025، وشركة الأسمدة الجنوبية"، مبيناً أن "الأسمدة الشمالية لديها عقد في طور استحصال الموافقة من اللجنة العليا للإعمار والاستثمار لإنتاج الأسمدة المركبة بكلفة 200 مليون دولار مع شركة مستثمرة أجنبية، وهذه أيضاً ستكون ضمن خطوات التحول من الخاسرة إلى التعادل ومن ثم إلى الربحية".

وأضاف أن "شركة السمنت تشهد تطوراً ملحوظاً، أما شركات الحديد والصلب فخلال نهاية 2024 وبداية 2025 إذا ما حققت الربح ستحقق التعادل وبعدها تحقق الربحية".

وأشار إلى أن "فرصة بعض الشركات في المنافسة محدودة جداً كالإطارات والمطاطية، والتي تصنع نوعيات قديمة لا تلبي رغبات المواطنين لكنها يمكن أن تنافس بمرور الوقت".