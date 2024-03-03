الأعرجي يشدد على ضرورة إيقاف ما يجري في غزة

2024-03-03 15:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد ، على أهمية اللجوء الى الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد بدلاً عن الحروب والنزاعات، فيما شدد على ضرورة إيقاف ما يجري في غزة.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى اليوم الأحد وعلى هامش مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، وزير الخارجية الصومالي وكالة، علي محمد عمر" ،مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء ،استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، الى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين ،والتعاون في المجالات التي تخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء أيضاً استعراض لما يجري على الساحة الفلسطينية ،لاسيما في قطاع غزة والحرب التي تستهدف الأبرياء من النساء والأطفال في القطاع وتداعيات الصراع الدولي على المنطقة برمتها".

وأكد الأعرجي، وفقاً للبيان، على "ضرورة أن يتوقف ما يجري في غزة من قتل ودمار وتخريب" ،مشدداً على "أهمية اللجوء الى الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد بدلاً عن الحروب والنزاعات".

وأشار الى أنه "من واجب المجتمع الدولي الوقوف مع حق الفلسطينيين في دولتهم".