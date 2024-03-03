مصرف الرشيد يستأنف منح السلف

2024-03-03 15:42:01 - المصدر: واع





بغداد - واع

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، استئناف منح السلف، فيما أشار إلى أن التقديم عليها يكون إلكترونياً.

وذكر المصرف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "باشر بإطلاق السلف الشخصية لحاملي بطاقة (نخيل) والموطنة رواتبهم لدى المصرف من (الموظفين والمتقاعدين)".

وأضاف أن "التقديم يكون إلكترونياً من خلال التطبيق الخاص بالمصرف حصراً"، مؤكداً "عدم التعامل مع أي مكتب خارجي أو وسيط".

وأوضح أن "هذا التوجيه جاء بعد التوقف السابق للمنح لغرض التطبيق السنوي".