منها تسهيل التجارة المشروعة.. الجمارك توضح مزايا تطبيق النظام الإلكتروني

2024-03-03 15:42:01 - المصدر: واع

البصرة – واع - سعد السماك

أوضح مدير عام الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي ، اليوم الأحد، مزايا تطبيق النظام الإلكتروني في البلاد ، فيما حدد واجبات الهيئة بثلاثة محاور رئيسة.

وقال العكيلي في كلمة له خلال افتتاح أتمتة الجمارك في منفذ أم قصر، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهود الهيئة العامة للجمارك التي بذلت طيلة عدة أعوام وبدعم مباشر من قبل وزيرة المالية ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء تكللت هذا اليوم بالنظام الإلكتروني الذي نأمل أن يغطي كافة فعاليات الهيئة العامة للجمارك والنشاط الجمركي".

وأضاف العكيلي، أن "الهيئة العامة للجمارك ملتزمة بالقيام بواجباتها التي تتمحور على ثلاثة محاور رئيسة أولها تسهيل التجارة المشروعة ، حيث أصدرت الحكومة الحالية مجموعة من القرارات التي تساعد في تسهيل التجارة المشروعة وتتولى الهيئة العامة للجمارك تنفيذ تلك القرارات منها : إلغاء الأمانات الضريبية التي كانت تستوفى في المنافذ الحدودية والتي كانت تعرقل أو تؤخر إنجاز المعاملات الجمركية ، وكذلك إلغاء إجازة الاستيراد عن أغلب المواد المستوردة ، وتخفيض الرسوم من بعض المواد التي يتم استيرادها".

وتابع أن "الهيئة العامة للجمارك باشرت مراجعة الكثير من الإجراءات والذهاب إلى تبسيط الإجراءات، اليوم النظام الإلكتروني هو واحد من أدوات الهيئة العامة للجمارك لتسهيل التجارة المشروعة بموجب النظام يفترض أن تنجز المعاملات بطريقة أسرع وبإجراءات جمركية موحدة أي لا يكون هناك تباين في الإجراءات بين مركز ومركز" ،لافتاً ألى أنه "بموجب النظام يصار الى الحد من السلطة التقديرية إلى حد كبير للموظف وبالتالي يتم التعامل مع النظام ،حيث لن يكون هناك دور لمزاجية الأشخاص في إنجاز هذه المعاملات".

وأوضح أن "المحور الآخر الذي تعمل عليه الهيئة العامة للجمارك هو حماية أو تطبيق قرارات الدولة في مجال التقييد والمنع وهذا فيه حماية للمستهلك والمجتمع من دخول مواد ممنوعة" ،مشيراً ألى أن "المحور الثالث للهيئة ، الإيرادات أو الجباية ، حيث سيتم بموجب النظام الجباية وفق آليات إلكترونية واضحة وشفافة ومعلنة في ذات الوقت أي توفر بيانات لحظية لمتخذ القرار على مستوى وزارة المالية أو على مستوى الحكومة بأن الإيرادات التي ترد إلى هذه الهيئة بالمقدار وباللحظة التي يتم طلب المعلومات فيها".

ولفت الى أن "النظام يقدم مزايا كبيرة سنلمسها بتطبيقه ، وكذلك المتعاملون من وكلاء الإخراج من شركات التخليص الجمركي ومدى الفائدة المتحققة من هذا النظام في عملهم حيث بإمكانهم إكمال إجراءات التخليص الجمركي أون لاين".