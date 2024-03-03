جنرال إلكتريك: خطة من 10 محاور لخفض الانبعاثات الكربونية في العراق

2024-03-03 15:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

تصوير: علي هاشم

أعلنت شركة جنرال إلكتريك في العراق، اليوم الأحد، تفاصيل خطط مشاركتها مع الحكومة العراقية للوصول إلى تأمين الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من الغاز المصاحب المحروق.

وقال مدير الشركة في العراق، رشيد الجنابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة جنرال إلكتريك في العراق تعمل بكثب مع وزارتي الكهرباء والنفط لوضع خطط للاستفادة من الغاز المصاحب المحروق، وكذلك لتأمين طاقة كهربائية تنتج بوحدات جنرال إلكتريك المتنقلة التي تستطيع حرق الغاز وكذلك الاستفادة من إنتاج الطاقة الكهربائية وانخفاض الانبعاثات الكربونية".

وأضاف الجنابي، أن "هذه الخطط متكاملة لعشرة جوانب تمت مشاركتها من قبل جنرال إلكتريك مع الحكومة العراقية للوصول إلى تأمين الطاقة وخفض البصمة والكثافة الكربونية لوحدة الطاقة المنتجة في العراق إلى أقل كثافة ممكنة".

وتابع أن "الخطة التي وضعتها شركة جنرال إلكتريك لخفض الانبعاثات الكربونية والكثافة الكربونية لوحدة الطاقة الكهربائية المنتجة في العراق، تشمل عشرة جوانب منها ما يمكن تنفيذه اليوم بشكل سريع جداً على سبيل المثال الإفادة من الوحدات المتنقلة لإنتاج الطاقة الكهربائية في مواقع الغاز المصاحب المحروق والتي من الممكن أن تطبق خلال أشهر، وكذلك المشاريع التي تمضي بها الوزارة بتحويل وحدات من دورة بسيطة إلى دورة مركبة منها إضافة طاقات إنتاجية عالية الكفاءة".

وأكد أن "وحدات إنتاج الطاقة الكربونية الغازية من جنرال إلكتريك تحمل الرقم العالمي للكفاءة لإنتاج الطاقة والتي تساعد على خفض البصمة الكربونية لمنظومة إنتاج الطاقة في العراق، وأيضاً الحلول التكنولوجية الرقمية التي تزيد من كفاءة المنظومة من ضمنها أيضاً تدعيم قطاع النقل والتوزيع في جميع أنحاء العراق".

وأشار إلى أنه "تم تنصيب 19 ميكا واط من منظومة وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز في جميع أنحاء العراق، وهي منظومة قادرة على حرق الهيدروجين بنسبة 95%، وبإجراء تحويرات بسيطة ممكن تطبيقها بشكل سريع".

وأوضح أن "شركة جنرال إلكتريك شاركت بعضاً من جوانب الخطة مع الحكومة العراقية لخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية وكذلك خفض الكثافة الكربونية لوحدة إنتاج الطاقة"، مبيناً أن "العامل الأهم هو الاستفادة من الثروة البشرية لتدريب وتأهيل الطاقات والقيادات العاملة في قطاع الكهرباء في العراق".