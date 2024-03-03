أكثر من 100 شركة محلية وعالمية تشارك في معرض الأسبوع الزراعي

2024-03-03 15:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن مشاركة أكثر من 100 شركة محلية وعالمية في معرض الأسبوع الزراعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاستعدادات قائمة لافتتاح الأسبوع الزراعي بدورته الخامسة عشرة، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والكثير من الوزراء والشخصيات السياسية".

وأضاف: "ستشارك في هذا المعرض 12 دولة عربية وأجنبية، بواقع أكثر من 112 شركة محلية وعربية وأجنبية".

وأعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق، عن إقامة الأسبوع الزراعي الخامس عشر لمعدات المكننة والإنتاج الزراعي والحيواني والذي يقام للفترة من 3 ولغاية 8 آذار 2024 على أرض معرض بغداد الدولي برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.