مبيعات المركزي العراقي تتخطى 4 مليارات دولار في شهر

2024-03-03 15:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر شباط الماضي أكثر من 4 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شباط في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 4 مليارات ومليون و 381 الفا و 176 دولارا بمعدل يومي بلغ 210 ملايين و599 الفا و9 دولارات.

واضاف مراسلنا ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي 3 مليارات و585 مليونا و442 الفا و 837 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 88%، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 415 مليونا، و938 ألفا و330 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف.

وبلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.