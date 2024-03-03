على نفقة "المحسنين".. نسب إنجاز متقدمة بإعمار جامع النبي يونس في الموصل

2024-03-03 15:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المشرف على إعادة إعمار جامع النبي يونس في الموصل، يوم الأحد، أن نسبة إنجاز العمل بلغت نحو 60% بعد أن تكفل عدداً من "المحسنين" بنفقات الإعمار.

وقال رئيس جمعية "فعل الخيرات" سعد الله توفيق، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الانتهاء من أعمال هيكل المصلى في جامع النبي يونس، بنسبة 60%، وحالياً يجري إعادة بناء القبب الثلاث الكبيرة والمدرسة اليونسية بعد توسيع المصلى الداخلي".

وأضاف أن "الجامع يعد رمزاً للمدينة ولهذا السبب كان الاهتمام به من قبل المتبرعين والمحسنين وقد قمنا بتشطيب بعض المراحل فضلاً عن التوسعة التي أجريت للمسجد وأصبح الآن يتسع لأكثر من 1200 مصلي".

ويعد جامع النبي يونس من المساجد التاريخية الأثرية في العراق، ويقع على السفح الغربي من تل التوبة، أو تل النبي يونس في مدينة الموصل.

وأقدم تنظيم "داعش" على هدم وتفجير الجامع في 24 تموز/ يوليو 2014، وذلك ضمن الحملة التي شنها التنظيم لهدم كل المساجد التي تتضمن أضرحة.

ومن الجدير بالذكر أن المسجد كان يحظى بمنزلة خاصة عند أهالي الموصل.

وتعرض المسجد لحملة من الاستغلال السياسي والانتخابي بعد وعود إعمار سابقة، وضع على أثرها حجر الأساس له من قبل وزراء ومسؤولين إلا أنها وعود لم ترى النور، حتى باشر محسنون ومتبرعون بإعادة إعمار المسجد على نفقتهم الخاصة.