المفوضية العليا تفتح باب التسجيل أمام التحالفات السياسية الكوردستانية للمشاركة بانتخابات برلمان الإقليم

2024-03-03 16:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد، عن فتح باب التسجيل أمام التحالفات والأحزاب الكوردية الراغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

ودعت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأحزاب السياسية الكوردستانية التي تمارس نشاطها السياسي في الإقليم والتي ترغب بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان لسنة 2024 عن فتح باب التسجيل للتحالفات السياسية.

وحددت يوم 5 آذار/ مارس المقبل موعداً للتسجيل ولغاية 14 آذار/ مارس كموعد نهائي غير قابل للتمديد، مبينة أن التسجيل سيكون في مقر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في بغداد وفي المكاتب الانتخابية في محافظات إقليم كوردستان.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد وقع في وقت سابق اليوم، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان.

وبموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم 10 حزيران/ يونيو 2024 موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

وبحسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره.