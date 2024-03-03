2024-03-03 16:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت عضو مجلس النواب عن الاطار التنسيقي انتصار المالكي، اليوم السبت (3 آذار 2024)، ان يستمر محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان الى نهاية الدورة الانتخابية، مشيرة الى انه سيتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان في الايام المقبلة.

وقالت المالكي لـ"بغداد اليوم"، ان "شعلان الكريم لازال يحظى بفرصة رئاسة المجلس وان تحالف تقدم لم يقدم بديلا عنه وان الاسماء المطروحة الاخرى عديدة وان الاطار يطمح بشخصية وطنية تستطيع المضي بتشريع القوانين التي تخدم المواطنين".

واضافت ان "تحالف تقدم والذي كان رئيس البرلمان منه وقدم النائب شعلان الكريم ليكون البديل للحلبوسي الذي اقصي من منصبه بقرار المحكمة الاتحادية والبتالي فان المرشح لتقدم لازال نفسه، فيما طرحت اسماء اخرى من بعض الكتل والايام القليلة المقبلة كفيلة بحسم المنصب".

وردت المحكمة الاتحادية العليا طلب الغاء ترشيح شعلان الكريم لرئاسة المجلس لعدم الاختصاص، فيما اجلت دعوى النظر بالغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجولة الاولى الى 1 نيسان المقبل.

وفي حال حكمت المحكمة بشرعية هذه الجلسة، فهذا يعني انه لايجوز فتح باب الترشيح مجددًا، وسيتم المضي بالجولة الثانية بين شعلان الكريم وسالم العيساوي، ومن يحصل على اغلبية الاصوات سيكون رئيسا للبرلمان.

وانقضى اكثر من نصف عمر البرلمان للدورة الخامسة الحالية، فيما من المؤمل ان تنتهي الدورة في اكتوبر من العام المقبل 2025.