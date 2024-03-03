2024-03-03 16:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

أوضح ديوان محافظة البصرة، اليوم الاحد (3 آذار 2024)، أهم التفاصيل المتعلقة بقبول المرشح لمنصب مدير عام صحة المحافظة.

وقال مدير مكتب المحافظ عماد العيداني لـ"لبغداد اليوم"، إن "التقديم سيبدأ من اليوم ولغاية السابع من الشهر الحالي"، مبينا ان "تسلم الطلبات سيكون الى شعبة الادارة بمكتب المحافظ".

وأوضح أنه "هناك شروط عديد من وزارة الصحة لغرض شغل المنصب منها أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 15 سنة ولديه خبرة ادارية وغير محكوم بقضايا".

واشارت وثيقة صادرة من مكتب محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاحد، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، الى "تشكيل لجنة لغرض اختيار أحد المرشحين : منصب مدير عام دائرة صحة البصرة".

واضافت الوثيقة أن "اللجنة برئاسة ( ماهر ابراهيم يعقوب) النائب الإداري لمحافظ البصرة وعضوية الذوات المدرج اسميهما ، تتولى اللجنة مهام استلام الطلبات والسيرة الذاتية للمتقدمين لشغل المنصب انفاً ودراستها حسب استمارة الترشيح وفق الضوابط المعتمدة بعد تدقيقها ورفع التوصيات بذلك ويتم عرضها امام انظارنا بعد الفترة المحددة للترشيح".