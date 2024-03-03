ميسي يستعيد سلاحا مفقودا منذ حقبة برشلونة

2024-03-03 16:36:03 - المصدر: واع

متابعة - واعواصل ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، توهجه وبريقه، في موسمه الثاني مع النادي الأمريكي.وسجل ميسي ثنائية في فوز كاسح لفريقه على أورلاندو سيتي بنتيجة 0/5 في الجولة الثالثة من الدوري، فجر الأحد.ورفع (ليو) رصيده إلى 3 أهداف وتمريرة حاسمة منذ بداية الموسم الجاري.كما سجل النجم الأرجنتيني هدفه رقم 500 في مسابقات الدوري، ليكون أول لاعب في العالم يحقق هذا الإنجاز.ووصل ميسي لهذا المعدل في 586 مباراة بقمصان برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي.وتشير إحصائية أخرى إلى أن قائد التانجو وصل أيضا إلى 715 هدفا دون ركلات جزاء، ليكون أيضا أول لاعب في العالم يحقق هذا الإنجاز.من جانبها، ذكرت شبكة أوبتا أن ميسي سجل 6 أهداف في آخر 3 مباريات ضد حارس المرمى البيروفي بيدرو جاليس، بقميصي النادي والمنتخب.وقبلها عجز ميسي عن هز شباك حارس مرمى بيرو في أول 3 مواجهات مباشرة بينهما.وأشارت أيضا إلى أن النجم الأرجنتيني المخضرم سجل هدفا برأسه لأول مرة منذ ما يقرب 3 أعوام.وأوضحت أن ميسي سجل لآخر مرة بضربة رأس خلال مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.