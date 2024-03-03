الفياض والمندلاوي يبحثان ملفي تعزيز قدرات القوات الأمنية واختيار رئيس جديد للبرلمان

2024-03-03 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأحد، ملفي تعزيز قدرات القوات الأمنية واختيار رئيس جديد للبرلمان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد".وأضاف، أن "الجانبين أكدا على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تشريع القوانين التي تدعم القوات المسلحة وترفع من قدراتها التسليحية والقتالية، وتناول اللقاء جهود تشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وأهمية إقراره".وتابع أنه "تمت مناقشة آلية الإسراع في اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، وضرورة دعم الجهود الحكومية، لاسيما على المستويين السياسي والتشريعي في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي وتحقيق كامل السيادة في البلاد".