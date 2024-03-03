المندلاوي يدعو لمواقف عربية جادة من أجل إنهاء العدوان الصهيوني على فلسطين

2024-03-03 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأحد، لمواقف عربية جادة من أجل إنهاء العدوان الصهيوني على فلسطين وتجنيب الشعوب ويلات الحروب وإبعاد خطر الجوع عنهم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل بمكتبه اليوم الأحد، وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، والوفد الوزاري والنيابي المرافق له، بحضور السفير اللبناني لدى العراق، علي الحبحاب".وأضاف، أن "المندلاوي ناقش مع الوفد اللبناني آخر التطورات في البلدين على مختلف الصعد، فضلاً عن بحث المستجدات الإقليمية وتداعيات العدوان الصهيوني على الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على أهمية اتخاذ مواقف عربية جادة تُسهم في تجنيب الشعوب ويلات الحروب، وإبعاد خطر شبح الجوع عنهم، وضرورة إدامة حالة التضامن العربي والإسلامي مع الشعب الفلسطيني، فضلاً عن رفض جرائم الإبادة التي تمارس بحقه، وفك الحصار عنه لإدخال المساعدات العاجلة له خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم".وتابع أن "رئيس المجلس بالنيابة اتفق مع الوفد اللبناني على إدامة التنسيق والتعاون البرلماني، وتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، وتخفيف العقبات أمام تنفيذ القوانين الثنائية، فضلاً عن توسيع العلاقات في الجوانب الطبية والزراعية والاقتصادية وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين".