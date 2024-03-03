الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على متهم بالإرهاب جنوبي بغداد

2024-03-03 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على متهم بالإرهاب جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السابعة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع كتيبة استطلاع القيادة، ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (2 / إرهاب ) في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد".

وأضافت أنه "ضبط بحوزة المتهم مسدس نوع (Viking) غير مرخص"، مشيرة الى "تسليمه لجهة الطلب أصولياً".