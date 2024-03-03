2024-03-03 16:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

أستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض اليوم الاحد رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي.

وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، واكد الجانبان على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تشريع القوانين التي تدعم القوات المسلحة وترفع من قدراتها التسليحية والقتالية، وتناول اللقاء جهود تشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وأهمية اقراره .

فيما تم مناقشة الية الاسراع في اختيار رئيساً جديداً لمجلس النواب ، وضرورة دعم الجهود الحكومية لاسيما على المستويين السياسي والتشريعي في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي وتحقيق كامل السيادة في البلاد.