2024-03-03 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض اليوم الاحد، رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. واكد الجانبان، بحسب بيان للحشد وتلقته ايرث نيوز على “أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تشريع القوانين التي تدعم القوات المسلحة وترفع من قدراتها التسليحية والقتالية، […]

ظهرت المقالة الفياض يبحث مع المندلاوي ملفي تعزيز قدرات القوات الأمنية واختيار رئيساً جديداً للبرلمان أولاً على ايرث نيوز.