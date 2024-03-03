2024-03-03 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وقع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان. وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “بموجب الأمر وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 […]

ظهرت المقالة إقليم كردستان العراق يحدد يوم 10 حزيران المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمانه أولاً على ايرث نيوز.