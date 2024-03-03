2024-03-03 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاحد ، احباط تسلل إلى موقع عسكري في ريف اللاذقية. وقالت الوزارة في بيان تابعته وكالة ايرث نيوز، ان “وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف اللاذقية الشمالي تصدت لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى أحد مواقعنا العسكرية”. وأضاف البيان، ان “قواتنا “تمكنت من قتل وإصابة معظم عناصر […]

ظهرت المقالة الجيش السوري يحبط عملية تسلل إلى موقع عسكري في ريف اللاذقية أولاً على ايرث نيوز.