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الدفاع الجوي الروسي يسقط 143 مسيرة تابعة لكييف بينها “بيرقدار” على عدة محاور

الدفاع الجوي الروسي يسقط 143 مسيرة تابعة لكييف بينها “بيرقدار” على عدة محاور
الدفاع الجوي الروسي يسقط 143 مسيرة تابعة لكييف بينها “بيرقدار” على عدة محاور
2024-03-03 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت 143 طائرة من دون طيارة تابعة لقوات كييف، بما فيها طائرة “بيرقدار”. وأضاف بيان الدفاع الروسية: “ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مستودع ذخيرة جوية، بالإضافة إلى استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 106 […]

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