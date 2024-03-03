2024-03-03 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت 143 طائرة من دون طيارة تابعة لقوات كييف، بما فيها طائرة “بيرقدار”. وأضاف بيان الدفاع الروسية: “ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مستودع ذخيرة جوية، بالإضافة إلى استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 106 […]

ظهرت المقالة الدفاع الجوي الروسي يسقط 143 مسيرة تابعة لكييف بينها “بيرقدار” على عدة محاور أولاً على ايرث نيوز.