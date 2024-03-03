الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر اذار

2024-03-03 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعباشر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار الحالي.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مصرف الرافدين باشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار الحالي عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".وأضاف، أنه " تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري"، مشيرا الى أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".