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الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر اذار

الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر اذار
الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر اذار
2024-03-03 17:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
باشر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار الحالي.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مصرف الرافدين باشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار الحالي عن طريق أدوات الدفع الالكتروني". 
وأضاف، أنه " تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري"، مشيرا الى أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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