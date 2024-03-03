الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر اذار
2024-03-03 17:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
باشر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار الحالي.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مصرف الرافدين باشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار الحالي عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".
وأضاف، أنه " تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري"، مشيرا الى أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".
باشر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار الحالي.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مصرف الرافدين باشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار الحالي عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".
وأضاف، أنه " تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري"، مشيرا الى أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".