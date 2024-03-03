النزاهة: الإطاحة بعصابة لتهريب الآثار في بغداد

2024-03-03 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، الإطاحة بعصابة متخصصـة ببيع وتهريب المـواد الأثريـة والتراثيـة متلبسين ببيع آثار مقابل 3 مليارات دينار في بغداد.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّتها من أحد المشتكين تفيد بطلب عصابةٍ لبيع وتهريب الآثار والمواد التراثيَّة مبلغاً مالياً ناهز (3) مليارات دينار مقابل تسليم موادّ تراثيَّة وأثرية".وأضافت، أن "الفريق بادر إلى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات، وبعد التأكُّد من صحَّتها واستحصال الأمر القضائيّ، هرع الفريق إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، حيث تمكَّن الفريق من الإيقاع بالعصابة وضبط أفرادها بالجرم المشهود مُتلبّسين بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ قدرها (1,000,000,000) مليار دينار، مقابل تسليمهم المواد التراثيَّة والأخرى الأثريَّـة".وتابعت أنَّ "المواد المضبوطة تمثلت بكتابٍ أثريٍّ قديمٍ ثمينٍ، وسيفٍ بلونٍ فضيٍّ ومقبضٍ بلونٍ ذهبيّ اللون يحتوي على كتابات باللغة الإنكليزيَّة مصنوعة في إنكلترا مع الغمد الخاص بالسيف، وتحفية قديمة الشكل منقوش عليها كتابة باللغة العربيَّة، وتمثال يحتوي على رسوماتٍ غير معروفةٍ".وأشارت الهيئة إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّ تنفيذها بموجب أحكام المادة (44) من قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 ؛ لعرضه برفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمين".