الثانية خلال ساعات في ديالى.. أخ يقتل شقيقته بهبهب

2024-03-03 17:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بقتل أخ لشقيقته بذريعة "غسل العار" في هبهب، في حادثة هي الثانية التي تشهدها المحافظة خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً قتل شقيقته في عقدها الثاني ببندقية كلاشنكوف بذريعة غسل العار"، مشيراً الى "القاء القبض عليه اثناء محاولته رمي الجثة في منزل قيد البناء (هيكل) بمنطقة اللقمانية على طريق بغداد-كركوك قرب ناحية هبهب في محافظة ديالى".

وكان مصدر أمني أبلغ في وقت سابق وكالة شفق نيوز، بأن أخاً قتل شقيقته البالغة من العمر 29 عاماً برصاصتين استقرتا في منطقتي الرأس والبطن وذلك بذريعة "غسل العار"، في خانقين.