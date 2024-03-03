العراق ومالي يبحثان التعاون الأمني

2024-03-03 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي عبدالله ديوب، اليوم الأحد، التعاون وتبادل المعلومات الأمنية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم، التقى مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي عبدالله ديوب، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث المنعقد بمدينة أنطاليا التركية".وأضافت، أن "الوزير ديوب استعرض خلال اللقاء تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في بلاده، مبدياً رغبته في التعاون وتبادل المعلومات الأمنية مع المؤسسات العراقية المتخصصة، بالنظر لخبرتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، معرباً عن رغبته بزيارة العراق في القريب العاجل والتعرف عن كثب على الوضع الأمني والسياسي المتسم بالاستقرار".من جانبه، تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عن "سعي العراق لتعزيز علاقاته السياسية مع دول القارة الأفريقية ولاسيما جمهورية مالي"، مبدياً "استعداد العراق للتعاون في المجال الأمني والاستخباري مع جمهورية مالي، واستعداد المؤسسات الأمنية العراقية لنقل خبرتها وتجربتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية إلى الجهات والمؤسسات الأمنية المعنية في جمهورية مالي".