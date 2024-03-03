المفوضية تفتح باب التسجيل للكيانات السياسية لانتخابات برلمان الاقليم

2024-03-03 17:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، فتح باب التسجيل للاحزاب السياسية الكردية التي تمارس نشاطها في اقليم كردستان وترغب بالمشاركة بانتخابات البرلمان للدورة السادسة بعد تحديد موعدها في 10 حزيران 2024.

وبحسب اعلان المفوضية الذي نشر على موقع "اكس"، تابعته "بغداد اليوم"، فان "فتح باب التسجيل للتحالفات الانتخابية سيبدأ يوم 5 اذار 2024 ولغاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم 14 اذار 2024 غير قابل للتمديد، وسوف يكون التسجيل في مقر دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في بغداد وفي المكاتب الانتخابية بمحافظات الاقليم".



وفي وقت سابق من اليوم، قرر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني تحديد يوم 10 حزيران 2024 موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة للبرلمان.