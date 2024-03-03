الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار

2024-03-03 17:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد (3 آذار 2024) عن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين للشهر الحالي عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري".

وأشار الى انه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

وكانت هيأة التقاعد الوطنية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آذار وبشكل تدريجي.

كما أعلن الرافدين اطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية للشهر الحالي للرجال والنساء.

وأضاف أن الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه