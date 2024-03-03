2024-03-03 18:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد (3 آذار 2024) ان الحكومة العراقية ترفض رفضاً قاطعاً زج العراق في صراع المحاور".

وقال الأعرجي في تغريدة بمنصة (إكس)، ان "الحكومة العراقية جادة بإنهاء تواجد أي جماعة تشكل تهديدا على أمن واستقرار العراق ودول الجوار والمنطقة ولم ولن تسمح بان تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي دولة".

وأضاف "كما ان الجهود الحكومية المتواصلة تسعى بشكل واضح وصريح لحفظ السيادة العراقية من أي اعتداء ومن أي جهة كانت".

وكان أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله كشف اليوم الأحد عن تفاصيل اجتماعات اللجان العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي، وقال ان "اللجنة العليا ستعقد اجتماعا كل 15 يوما لإنهاء مهمة التحالف الدولي" مضيفا "لمسنا جدية لدى التحالف الدولي والجانب الأمريكي بإنهاء مهمة التحالف في العراق".

وشدد رئيس أركان الجيش على ان "التحالف الدولي تقتصر مهامه الآن على الإسناد الجوي ولا توجد لديه أي قوات عسكرية على الأرض"مبينا ان "الرؤية العراقية هي إنهاء مهمة التحالف بالكامل محدد بسقف زمني مع الانتقال إلى مرحلة الشراكة الثنائية".

يذكر ان المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي لمحاربة داعش، إيان مكاري، قال أول أمس الجمعة إنه ليس هناك خطة حاليا لانسحاب القوات من العراق" كاشفا، أن "هناك مباحثات مستمرة لإقناع العراق بضرورة استمرار التحالف".

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أمريكي في إطار عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن عام 2014.



