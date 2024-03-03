الاتصالات: اقرار عدد من مشاريع الترانزيت التي تربط اسيا باوروبا وافريقيا

2024-03-03 18:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، عن اقرار عدد من مشاريع الترانزيت التي تربط قارة اسيا بقارتي اوربا وافريقيا عن طريق العراق.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "هيئة الرأي في الوزارة، اقرت في جلستها الـ139 مشروع ترانزيت جديد يربط قارة آسيا بقارة اوربا عن طريق العراق مرورا بتركيا، فيما تمت مناقشة واقرار مشروع ترانزيت آخر يربط قارة آسيا بقارة افريقيا عن طريق العراق مرورا بالاردن".

واكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري على "توجه الحكومة العراقية ووزارة الاتصالات للاستفادة من موقع العراق الاستراتيجي ودخوله على الخريطة الرسمية العالمية بشكل منافس لحركة مرور الاتصالات عبر الممرات الدولية الاخرى"، مبينة ان "تنوع مشاريع الترانزيت سيعزز قدرة العراق على استقطاب الشركات العالمية لإمرار سعاتها عبر الأراضي العراقية باعتباره طريقاً مختصراً وأكثر أماناً في المنطقة"، بحسب البيان.

واضافت، ان "الوزارة، عملت على خلق بيئة تنافسية وتهيئة المتطلبات الفنية اللازمة لانجاح هذه المشاريع وبناء الثقة مع الشركات العالمية لجذبها الى اعتماد العراق ممرا لاتصالاتها الدولية، خاصة مع التحديات الامنية الراهنة التي تمر بها المنطقة".