المالكي يؤكد رغبة العراق في تطوير علاقاته مع فرنسا

2024-03-03 18:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، رغبة العراق في تطوير علاقاته مع فرنسا، فيما أشار سفير جمهورية فرنسا الجديد لدى العراق باتريك دوريل الى أنه سيبذل أقصى الجهود من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية فرنسا الجديد لدى العراق باتريك دوريل"، مبينا أن "المالكي رحب في مستهل اللقاء بالسفير دوريل، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة سفيرا لبلده في بغداد".وأضاف، أنه "تم استعراض الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهم القضايا على الساحة الإقليمية والدولية".واكد المالكي أن "العراق تربطه علاقات وثيقة مع فرنسا في مختلف المجالات"، لافتا إلى "رغبة العراق في تطوير علاقاته مع فرنسا، وحرصه على ديمومة العلاقات مع دول العالم وتوفير البيئة المُلاءمة لعمل جميع البعثات في البلاد".من جانبه، أكد دوريل أنه "سيبذل أقصى الجهود من أجل تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين العراق وفرنسا والعمل على توثيق أطر التعاون انطلاقاً من عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين".