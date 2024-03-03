2024-03-03 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في كربلاء المقدسة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز الفوج الأول اللواء الخامس لقيادة فرقة الرد السريع ألقت القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة بحوزتهما 300 غرام من مادة الكرستال، وأسلحة، وأعتدة، غير مرخصة في محافظة كربلاء المقدسة".وأضافت، أن "العملية الأمنية نفذت بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة، بالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع"، لافتة الى أنه "تم تسليم المطلوبين للقضاء، والمضبوطات الى جهة الطلب أصوليا".