رئيس هيئة الاستثمار: العراق يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية النوعية

2024-03-03 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الأحد، أن العراق ملتزم بسياسة تطوير واقع الاقتصاد الوطني، مشيرا اﻟﻰ امتلاك العراق العديد من الفرص الاستثمارية النوعية.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، بحث مع نائبة رئيس ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ (IFC) في الشرق الأوسط هالة ھﺎﻟﺔ ﺷﯿﺦ روﺣﻮ، والوفد المرافق لها، تطوير مستويات التعاون المشترك بهدف تنمية المشاريع الاستثمارية في العراق".وأكد رئيس الهيئة "التزام العراق بسياسة تطوير واقع الاقتصاد الوطني وتعزيز مؤشرات الانفتاح على الشركات والمؤسسات الاستثمارية الدولية"، مبينا أن "الحكومة تدعم الهيئة في إجراءاتها المتعلقة بتقديم التسهيلات والضمانات للمستثمرين وفق السياقات القانونية المعتمدة في قانون رقم (13) لسنة 2006 المعدل".وأضاف، أن "العراق يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية النوعية، ومن المهم تجسير العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وتشجيع الثقة بالبيئة الاستثمارية المحلية.من جهتها، قدمت نائبة رئيس ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ (IFC) في الشرق الأوسط هالة ھﺎﻟﺔ ﺷﯿﺦ روﺣﻮ، "شكرها الى رئيس الهيئة"، مؤكدة "حرص مؤسستها التعاون الثنائي لتنمية القطاع الخاص العراقي وتعزيز وتيرة النمو الاستثماري وبيئة الأعمال التجارية الآمنة".