محافظ بغداد يوجه بمعالجة جميع المشاكل التي تعترض إنجاز المشاريع في أبو غريب

2024-03-03 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأحد، بمعالجة جميع المشكلات التي تعترض المشاريع المنفذة والخدمات في قضاء ابو غريب بالتنسيق مع الجهات الساندة.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التوجيه جاء خلال زيارة المحافظ الميدانية إلى القضاء واللقاء بوجهاء وشيوخ العشائر للاستماع لمقترحاتهم ومناشداتهم وحاجة مناطقهم إلى الخدمات بحضور الملاك المتقدم لمحافظة بغداد الذي ضم مديري المديريات في محافظة بغداد (البلديات، الماء، المجاري، الهندسة، الشؤون البلدية)، وأعضاء في مجلس النواب ومجلس المحافظة ومديري الوحدات الإدارية وقائممقام القضاء".وأضاف، أنه "عقب هذا اللقاء ترأس العلوي اجتماعاً ضم جميع المسؤولين، لمناقشة ما طرحه الأهالي للبحث عن حلول ناجعة وسريعة".وقال المحافظ بحسب البيان إن "الاجتماع تضمن استعراض للمشاريع المنجزة وقيد الإنجاز والمدرجة ضمن الخطط لتقديم الخدمات لأهالي القضاء كافة"، مضيفاً أن "الاجتماع ناقش المشاكل التي تعترض عمل تلك المشاريع ومعالجتها بالتعاون مع مؤسسات الدولة لاتخاذ الحلول السريعة والمناسبة".ووجه العلوي بـ "تشكيل لجنة من الدوائر المعنية لمعالجة كل المشاكل التي تواجه عمل المشاريع في القضاء بعد الاستماع لمناشدات اهالي القضاء بهدف تذليل العقبات لأهالي قضاء ابو غريب ومنها مشروع الصرف الصحي وطريق ابو غريب القديم واكساء العديد من الشوارع إضافة الى تنفيذ المدارس".وأوضح البيان أن "اللقاء تضمن استعراض مدير قسم الهندسة في المحافظة مشاريع المحافظة التي تضمنت إنجاز العديد من المدارس وأدراج اخرى جديدة، إضافة إلى إحالة مشروع مجاري القضاء إلى الشركة المنفذة، وكذلك تحقيق تقدم في مشاريع الكهرباء، فضلاً عن ادراج مشاريع للأبنية الحكومية في القضاء، وانجاز المركز الصحي التخصصي لطب الأسنان وغيرها من مشاريع الطرق التي سترى النور قريباً".وأشار إلى أن "زيارة محافظ بغداد إلى ابو غريب تعد الثانية بعد قضاء الزهور (الحسينية) والتي تأتي ضمن منهاج عمله الذي اعلن عنه بتكثيف الزيارات الميدانية واللقاء بالأهالي للتعرف عن كثب على حاجتهم للخدمات، لافتا الى أن "المدة المقبلة ستشهد جولات ميدانية مماثلة للمناطق التي تقع ضمن حدود وصلاحيات محافظة بغداد".