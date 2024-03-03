للمرة الأولى في تاريخه.. اتحاد الجامعات العربية يعقد اجتماعا في بغداد

2024-03-03 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واععقد اتحاد الجامعات العربية، اليوم الأحد، اجتماعا بمكتبه في بغداد تمهيدا لانطلاق أعمال المؤتمر العام للاتحاد بالتزامن مع الذكرى الستين لتأسيسه.وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المكتب التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية عقد اجتماعه الأول في رحاب جامعة بغداد لمناقشة عدد من المحاور المدرجة على جدول الأعمال تمهيدا لانطلاق أعمال المؤتمر العام للاتحاد بالتزامن مع الذكرى الستين لتأسيسه".وأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة بحسب البيان أن "العراق من الدول الأعضاء المؤسسة لاتحاد الجامعات وأن حضور رؤساء الجامعات العربية للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام الذي تستضيفه العاصمة بغداد للمرة الأولى يدفع باتجاه المزيد من التكامل بين المؤسسات التعليمية العربية".وأضافت، أن "رئيس جامعة بغداد بهاء إبراهيم إنصاف رحب باستضافة المكتب التنفيذي للاتحاد وأعمال المؤتمر العام الذي سيوفر مناخا إيجابيا للتعاضد والتعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية ونظيراتها العربية".