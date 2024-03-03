وزيرة الاتصالات: تنوع مشاريع الترانزيت سيعزز قدرة العراق على استقطاب الشركات العالمية

2024-03-03 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأحد، أن تنوع مشاريع الترانزيت سيعزز قدرة العراق على استقطاب الشركات العالمية.وقالت وزارة الاتصالات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تعزيزاً لرؤية وتوجه وزارة الاتصالات باستثمار موقع العراق الجغرافي في حركة الاتصالات الدولية ، أقرت هيئة الرأي في الوزارة في جلستها ال139 مشروع ترانزيت جديد يربط قارة آسيا بقارة أوربا عن طريق العراق مرورا بتركيا".وأضافت، أنه "تمت مناقشة وإقرار مشروع ترانزيت آخر يربط قارة آسيا بقارة افريقيا عن طريق العراق مرورا بالأردن".وأكدت الوزيرة بحسب البيان على "توجه الحكومة العراقية ووزارة الاتصالات الاستفادة من موقع العراق الاستراتيجي ودخوله على الخريطة الرسمية العالمية بشكل منافس لحركة مرور الاتصالات عبر الممرات الدولية الأخرى".وشددت الياسري على أن "تنوع مشاريع الترانزيت سيعزز قدرة العراق على استقطاب الشركات العالمية لإمرار سعاتها عبر الأراضي العراقية باعتباره طريقاً مختصراً وأكثر أماناً في المنطقة، إذ عملت الوزارة على خلق بيئة تنافسية وتهيئة المتطلبات الفنية اللازمة لإنجاح هذه المشاريع وبناء الثقة مع الشركات العالمية لجذبها، واعتماد العراق ممرا لاتصالاتها الدولية، خاصة مع التحديات الأمنية الراهنة التي تمر بها المنطقة".