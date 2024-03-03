توضيح من المالية بشأن تكدس البضائع في الموانئ

2024-03-03 18:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد (3 آذار 2024) اخلاء مسؤوليتها عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ نتيجة عدم تطبيقهم للتصريح الإلكتروني.

وقالت المالية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وتزامنًا مع الشروع بتطبيق الأتمتة في العمل الكمركي وفق معايير نظام الأسيكودا العالمي، دعت وزير المالية طيف سامي، شركات الاستيراد ووكلاء الإخراج والتجار إلى الالتحاق بالدورة التدريبية حول التصريح عبر نظام الأسيكودا لمن لم يتلقوا التدريب مسبقًا، وذلك بالحضور إلى مكتب كمرك ساحة الترحيب الكبرى التي ستنطلق ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين ولمدة ستة أيام، مستصحبين معهم حاسبة إلكترونية".

ونوهت المالية الى "انها غير مسؤولة عن تكدس بضائع اصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ نتيجة عدم تطبيقهم للتصريح الالكتروني وتطبيق النظام الالكتروني في ادخال بضائعهم ويتحمل اصحاب الشركات والمستوردين او مخوليهم تأخر ادخال وتكدس بضاعتهم والزامهم دفع الغرامات المقررة في حال تخلفهم عن تخليص بضائعهم واخراجها ضمن المدة التي حددها القانون".

وتابع البيان ان "البرنامج التدريبي، يأتي انسجامًا مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب والمتعلق بجانب تحديث استراتيجية الأداء الكمركي وضمن رؤية الحكومة تجاه الاتمتة والتحول الرقمي وتعزيز القدرات الكمركية".