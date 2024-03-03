2024-03-03 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

التقى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، مجموعة من المحامين والحقوقيين من مختلف المحافظات العراقية، للاطلاع على مشاكلهم واحتياجاتهم، وتبادل المقترحات حول القوانين ذات الصلة. وأكد المندلاوي، بحسب بيان مكتبه تلقته إيرث نيوز ان :”مجلس النواب عازم خلال دورته الحالية على تشريع قانون المحاماة، حيث تم طرح مقترح تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة […]

ظهرت المقالة المندلاوي: مجلس النواب عازم على تعديل قانون المحاماة أولاً على ايرث نيوز.