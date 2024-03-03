2024-03-03 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يوم الاحد، مع رئيسة الجمعية الوطنية التنزانية رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا اكسون على هامش أعمال منتدى انطاليا الدبلوماسي الثالث المنعقد بمدينة أنطاليا التركية. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتنزانيا في مختلف المجالات”. […]

ظهرت المقالة وزير الخارجيَّة يؤكد على ضرورة فرص التعاون الاقتصادي بين العراق وتنزانيا أولاً على ايرث نيوز.