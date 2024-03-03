2024-03-03 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تسببت موجة البرد في العراق بتجمد شلالات قرية في محافظة السليمانية شمال البلاد. وعبَّر عراقيون عن بهجتهم إزاء الشتاء هذا العام، إذ انعكس على أجواء العديد من المحافظات العراقية، خاصة السليمانية المعروفة بطبيعتها الخلابة؛ ما أنعش السياحة المحلية. ويقول عطا أنور، مسؤول الشركات السياحية في السليمانية لـ”إرم نيوز”، إن الأجواء المعتدلة في المناطق […]

ظهرت المقالة في منظر فريد.. شلال متجمد في قرية عراقية ينعش السياحة المحلية (صور) أولاً على ايرث نيوز.