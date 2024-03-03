2024-03-03 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد عضو مجلس محافظة كركوك، رعد الصالح، اليوم الاحد، ان رئيس الوزراء حرص على ان تكون ادارة المحافظة بمشاركة الجميع وقال الصالح في تصريح لايرث نيوز، “اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء هو لدراسة اوراق عمل كل كتلة داخل مجلس محافظة كركوك للنظر فيها والخروج بنتيجة نهائية عن شكلية مجلس محافظة كركوك “. واضاف ان […]

ظهرت المقالة الصالح: السوداني حرص على ان تكون ادارة محافظة كركوك بمشاركة الجميع أولاً على ايرث نيوز.