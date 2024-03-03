2024-03-03 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أنها ليست مسؤولة عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ. وذكرت الوزارة في بيان تلقته إيرث نيوز أنه “تزامنًا مع الشروع بتطبيق الأتمتة في العمل الكمركي وفق معايير نظام الأسيكودا العالمي، دعت وزير المالية طيف سامي ، شركات الاستيراد ووكلاء الإخراج والتجار إلى الالتحاق بالدورة التدريبية حول التصريح عبر […]

ظهرت المقالة المالية: لسنا مسؤولين عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ أولاً على ايرث نيوز.