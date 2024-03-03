2024-03-03 18:54:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من سكان كركوك، يوم الاحد، احتجاجاً على إزالة منازل متجاوزة وإحالة أراضيها للاستثمار.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى عبد الله خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من أهالي حييّ بنجه علي والحرية، تظاهروا مساء اليوم احتجاجاً على هدم عدد من المنازل التي شديت على أراضٍ في المنطقة ونحن نرفض هذا لأن الأهالي لم يتم تبليغهم برفع التجازات عن هذه الدور والمحال".

وأشار مراسلنا إلى أن المتظاهرين أحرقوا الإطارات وقطعوا طريقاً رئيسياً وسط المدينة احتجاجاً على قرار لجنة رفع التجاوزات في كركوك.