2024-03-03 19:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الأحد، عن جريمة قتل قام فيها زوج بقتل زوجته وادعاء انتحارها بالسم.

وقل إعلام قيادة شرطة البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود إخبار إلى مركز شرطة الفراهيدي، عن انتحار امرأة بواسطة تناول مادة السم حسب ادعاء زوجها ووالدته، وبعد تشريح الجثة تبين عدم وجود مواد كيميائية او سموم".

وأوضحت انه تم "احالة القضية الى قسم مكافحة الإجرام وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الاجرام في البصرة ونتيجة العمل المهني ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات والمتابعة الحثيثة، أثمرت الجهود عن كشف ملابسات الجريمة والتعرف على الجاني (زوجها)".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على الزوج وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات وعلى والدته لإدلائها بشهادة الزور، هذا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".