المندلاوي: عازمون على تعديل قانون المحاماة

2024-03-03 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، عزم مجلس النواب على تعديل قانون المحاماة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " المندلاوي التقى بمبنى المجلس، مجموعة من المحامين والحقوقيين من مختلف المحافظات العراقية، للاطلاع على مشاكلهم واحتياجاتهم، وتبادل المقترحات حول القوانين ذات الصلة".وأكد المندلاوي بحسب البيان على أن "مجلس النواب عازم خلال دورته الحالية على تشريع قانون المحاماة، حيث تم طرح مقترح تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 على جدول أعمال الجلسات الماضية، وجرى قراءته قراءة اولى"، موجها بـ"إشراك نقابة المحامين والحقوقيين في اجتماعات اللجنة القانونية لتقديم ملاحظاتهم وأفكارهم وبما يسهم في إنضاج القانون ويلبي الغاية من تشريعه".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، الاستماع إلى المشاكل التي تواجه شريحة المحامين والحقوقيين، وأبرز احتياجاتهم لا سيما على المستوى التشريعي، والتأكيد على أهمية هذه الشريحة في المجتمع وقربها من عمل المجلس، وضرورة العمل على إنصافها وتذليل الصعوبات التي تصادفها".