الأمور الفنية اكتملت والمفوضية فتحت باب التسجيل.. انتخابات كردستان على سكة الانجاز

2024-03-03 19:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في شؤون الانتخابات هاوري توفيق، اليوم الأحد (3 آذار 2024)، أن جميع الظروف مهيأة لإجراء انتخابات برلمان كردستان في العاشر من حزيران المقبل.

وقال توفيق في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاص بحل بعض الإشكاليات التي كانت موجودة من بينها مقاعد الكوتا والدوائر الانتخابية والجهة المشرفة على الانتخابات فأن جميع الأمور القانونية والفنية أصبحت جاهزة لإقامة الانتخابات".

وأضاف أن "نسبة تحديث سجلات الناخبين في كردستان بلغت حوالي 65% من مجموع الذين يحق لهم التصويت وهي نسبة جيدة جدا، قياسا بانتخابات البرلمان العراقي والمجالس المحلية، فالنسب عادة ما تكون متقاربة".

وأشار إلى أن "جميع الإجراءات اللوجستية مهيأة ولا حجة لعدم إقامة الانتخابات في العاشر من حزيران وفقا للموعد الذي أعلن عنه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتح باب التسجيل للاحزاب التي تمارس نشاطها في كردستان والراغبة بالمشاركة في الانتخابات، من 5 الى 14 آذار الجاري غير قابل للتمديد.