يد العراق الى جانب منتخبي إيران والهند في بطولة آسيا

2024-03-03 19:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوقعت قرعة منافسات البطولة الاسيوية العاشرة لكرة اليد، يوم الأحد، المنتخب العراقي للناشئين في المجموعة الأولى (ب)، التي ستقام في العاصمة الايرانية طهران شهر آب المقبل.

ووقع المنتخب العراقي للناشئين لكرة اليد في المجموعة الأولى إلى جانب المنتخبين مضيف للبطولة الإيراني والمنتخب الهندي .

وتنطلق البطولة الآسيوية العاشرة في الخامس والعشرين من شهر آب ولغاية 3 أيلول المقبلين.

وتشارك في البطولة 13 منتخبا قسمت لأربع مجاميع ضمت كل مجموعة 3 منتخبات ماعدا المجموعة الرابعة التي ضمت اربعة منتخبات.