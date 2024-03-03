"هيومن رايتس ووتش": زيجات الأطفال في العراق تنتهي بكوارث

2024-03-03 19:54:11 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل نوّهت منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنويا، منها زيجات أطفال، التي تخالف قوانين البلاد وغير مسلجة رسمياً، مبينةً أن ذلك يخلق ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على تمكن النساء والفتيات من الحصول على الخدمات، وتسجيل ولادة أطفالهن، والمطالبة بحقوقهن التقرير الذي جاء تحت عنوان "زواجي كان غلط بغلط"، اليوم الأحد، أشار إلى أثر الزواج خارج المحكمة على حقوق النساء والأطفال في العراق، آثار الزيجات غير المسجلة على النساء والفتيات اللواتي يُعقَد قرانهن، والآثار اللاحقة على أطفالهن