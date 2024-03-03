النفط: سنمدد الخفض الطوعي الى ربع الثاني من العام الحالي

2024-03-03 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، تمديد الخفض الطوعي الى الربع الثاني من العام الحالي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق سيقوم بتمديد خفضه الطوعي والذي يبلغ 220 ألف برميل يوميًا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبذلك يكون إنتاج العراق 4 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية يونيو 2024. وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق"، مبينة أنه "سيتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً و حسب أوضاع السوق".وأضافت، أن "هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلن عنه العراق في أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024"، لافتة الى أن "هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق النفط الخام و توازنها".