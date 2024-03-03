بعد "وعد نيجيرفان بارزاني".. ناجية إيزيدية جديدة تصل إلى سنجار

2024-03-03 20:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مكتب شؤون المختطفين والمختطفات في إقليم كردستان، يوم الأحد، عن وصول ناجية إيزيدية جديدة إلى قضاء سنجار بعد أن تم تحريرها في أوائل شهر شباط/ فبراير الماضي من مخيم الهول السورية.

وقال مسؤول المكتب حسين كورو، لوكالة شفق نيوز، إن الناجية الإيزيدية التي تدعى (ك) وتبلغ من العمر 19 عاماً وكانت قد اختطفت من قبل مسلحي داعش في عام 2014 من منطقة سنجار، وكان عمرها في حينها تسع سنوات.

وأشار إلى أن الناجية الإيزيدية ستصل خلال الأيام المقبلة إلى محافظة دهوك للالتقاء بأهلها وذويها.

وأكد كورو أن جهود رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مستمرة في سعيه لتحرير النساء والأطفال الإيزيديين الذين اختطفوا ووعد بتحرير آخر شخص من بين المختطفين والمختطفات الذين ما يزالون في قبضة تنظيم داعش.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام رئاسة الإقليم بحماية وتحرير الضحايا من جرائم الاعتداء والاختطاف التي ارتكبها تنظيم داعش ضد مجتمع الإيزيديين في مناطق سنجار وغيرها.

ووفقاً لإحصائيات مكتب شؤون المختطفين والمختطفات، فقد تم تحرير 3576 شخصاً، منهم نساء وأطفال بينما يبلغ عدد الأشخاص الذين ما يزالون مفقودين أو في قبضة التنظيم الإرهابي نحو 2600 إيزيدي، بينهم نساء وأطفال.