2024-03-03 20:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، تمديد الخفض الطوعي البالغ 220 ألف برميل يوميًا، حتى الربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إنتاج العراق سيكون 4 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، وبعد ذلك ودعماً لاستقرار السوق، سيتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً وحسب أوضاع السوق".

وأضافت أن "هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلن عنه العراق في أبريل/نيسان 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024"، لافتة إلى أنه يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق النفط الخام وتوازنها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، تمديد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/تموز 2023، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

من جانبه، قال وزير النفط الكويتي، عماد العتيقي، في بيان له إن "دولة الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجار"، موضحاً العتيقي، أن "هذا القرار يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+".