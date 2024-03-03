2024-03-03 20:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد (3 آذار 2024) ان العراق مدد خفضه الطوعي والذي يبلغ 220 ألف برميل يومياً إلى الربع الثاني من العام الحالي.

وكان تحالف "أوبك+" قرر اليوم تمديد تخفيضات إمدادات النفط حتى منتصف العام، في محاولة لتجنب فائض بالأسواق العالمية ولدعم الأسعار.

والخفض البالغ حجمه حوالي مليوني برميل يومياً سيستمر سارياً حتى نهاية يونيو حزيران، وفقاً لمندوبين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية.

وتنفذ السعودية، قائدة المجموعة، نصف التخفيض المتعهد به.

وكان المتداولون والمحللون يتوقعون التمديد على نطاق واسع، معتبرين أنه ضروري لتعويض التراجع الموسمي في استهلاك الوقود العالمي، وارتفاع الإنتاج من العديد من منافسي "أوبك+"، وأبرزهم شركات النفط الصخري الأمريكية، فيما تزيد التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة في الصين من ضرورة توخي الحذر.

وأدت الإمدادات الوفيرة إلى استقرار أسعار النفط العالمية بالقرب من 80 دولاراً للبرميل هذا العام، حتى في الوقت الذي أدى فيه الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب الشحن البحري بالمنطقة.

وفي حين أن ذلك يوفر بعض الراحة للمستهلكين بعد سنوات من التضخم الجامح، إلا أن الأسعار قد تكون منخفضة قليلاً بالنسبة للكثيرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركائها.